There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Ohio using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#50. Auglaize County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,292 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 79

— Korean War: 243

— Vietnam era: 1,020

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 498

— Gulf War (9/2001 or later): 452

Derek Jensen (Tysto) // Wikimedia Commons

#49. Lorain County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (15,928 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 663

— Korean War: 1,655

— Vietnam era: 7,179

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,781

— Gulf War (9/2001 or later): 2,650

Alycat // Wikimedia Commons

#48. Stark County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (19,454 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 868

— Korean War: 2,203

— Vietnam era: 8,900

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,599

— Gulf War (9/2001 or later): 2,884

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#47. Fayette County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,456 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 30

— Korean War: 174

— Vietnam era: 637

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 333

— Gulf War (9/2001 or later): 282

OHWiki // Wikimedia Commons

#46. Ashland County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (2,758 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 63

— Korean War: 282

— Vietnam era: 1,251

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 632

— Gulf War (9/2001 or later): 530

Seicer // Wikimedia Commons

#45. Lawrence County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (3,146 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 74

— Korean War: 316

— Vietnam era: 1,618

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 644

— Gulf War (9/2001 or later): 494

Christopher L. Riley // Wikimedia Commons

#44. Williams County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,906 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 92

— Korean War: 155

— Vietnam era: 830

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 446

— Gulf War (9/2001 or later): 383

Nyttend // Wikimedia Commons

#43. Defiance County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,991 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 91

— Korean War: 200

— Vietnam era: 856

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 404

— Gulf War (9/2001 or later): 440

Aesopposea // Wikimedia Commons

#42. Adams County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,443 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 152

— Vietnam era: 747

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 335

— Gulf War (9/2001 or later): 187

Nyttend // Wikimedia Commons

#41. Pike County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,483 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 86

— Vietnam era: 752

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 398

— Gulf War (9/2001 or later): 190

Darren56brown // Wikimedia Commons

#40. Fulton County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (2,242 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 105

— Korean War: 240

— Vietnam era: 1,120

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 466

— Gulf War (9/2001 or later): 311

Ndutro // Wikimedia Commons

#39. Seneca County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (3,009 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 78

— Korean War: 368

— Vietnam era: 1,227

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 706

— Gulf War (9/2001 or later): 630

Analogue Kid // Wikimedia Commons

#38. Pickaway County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (3,190 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 70

— Korean War: 306

— Vietnam era: 1,508

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 519

— Gulf War (9/2001 or later): 787

Leslie K. Dellovade // Wikimedia Commons

#37. Muskingum County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (4,682 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 301

— Korean War: 336

— Vietnam era: 1,986

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 886

— Gulf War (9/2001 or later): 1,173

Myself // Wikimedia Commons

#36. Paulding County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,013 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 31

— Korean War: 122

— Vietnam era: 545

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 199

— Gulf War (9/2001 or later): 116

Bwsmith84// Wikimedia Commons

#35. Monroe County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (779 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 36

— Korean War: 102

— Vietnam era: 488

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 59

— Gulf War (9/2001 or later): 94

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#34. Belmont County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (3,939 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 235

— Korean War: 473

— Vietnam era: 1,870

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 668

— Gulf War (9/2001 or later): 693

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#33. Tuscarawas County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (5,091 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 334

— Korean War: 570

— Vietnam era: 2,505

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 814

— Gulf War (9/2001 or later): 868

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#32. Morrow County

– Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,935 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 75

— Korean War: 182

— Vietnam era: 940

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 449

— Gulf War (9/2001 or later): 289

Tim Kiser // Wikimedia Commons

#31. Fairfield County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (8,548 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 319

— Korean War: 744

— Vietnam era: 3,541

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,131

— Gulf War (9/2001 or later): 1,813

Tim Kiser // Wikimedia Commons

#30. Morgan County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (852 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 38

— Korean War: 72

— Vietnam era: 468

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 110

— Gulf War (9/2001 or later): 164

James St. John // Wikimedia Commons

#29. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (3,814 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 202

— Korean War: 406

— Vietnam era: 1,710

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 920

— Gulf War (9/2001 or later): 576

Jack W. Pearce // Wikimedia Commons

#28. Trumbull County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (11,794 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 645

— Korean War: 1,370

— Vietnam era: 6,164

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,084

— Gulf War (9/2001 or later): 1,531

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#27. Harrison County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (896 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 35

— Korean War: 110

— Vietnam era: 560

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 111

— Gulf War (9/2001 or later): 80

Mike Sharp // Wikimedia Commons

#26. Ross County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (4,528 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 164

— Korean War: 279

— Vietnam era: 2,063

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,219

— Gulf War (9/2001 or later): 803

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#25. Champaign County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (2,259 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 47

— Korean War: 237

— Vietnam era: 1,043

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 566

— Gulf War (9/2001 or later): 366

OZinOH // Wikimedia Commons

#24. Ashtabula County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (5,734 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 292

— Korean War: 629

— Vietnam era: 2,702

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,115

— Gulf War (9/2001 or later): 996

Photo shot by Derek Jensen (Tysto) // Wikimedia Commons

#23. Logan County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,637 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 54

— Korean War: 240

— Vietnam era: 1,301

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 578

— Gulf War (9/2001 or later): 464

User:OHWiki // Wikimedia Commons

#22. Crawford County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,501 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 99

— Korean War: 327

— Vietnam era: 1,021

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 624

— Gulf War (9/2001 or later): 430

Mark Spearman from Newark, Ohio, USA // Wikimedia Commons

#21. Knox County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (3,637 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 137

— Korean War: 259

— Vietnam era: 1,647

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,003

— Gulf War (9/2001 or later): 591

dankeck // Wikimedia Commons

#20. Hocking County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,704 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 121

— Korean War: 166

— Vietnam era: 808

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 366

— Gulf War (9/2001 or later): 243

Aesopposea // Wikimedia Commons

#19. Highland County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,523 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 138

— Korean War: 258

— Vietnam era: 1,207

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 663

— Gulf War (9/2001 or later): 257

Nyttend // Wikimedia Commons

#18. Brown County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,589 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 204

— Korean War: 301

— Vietnam era: 1,307

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 431

— Gulf War (9/2001 or later): 346

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#17. Clinton County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (2,492 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 66

— Korean War: 160

— Vietnam era: 1,065

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 716

— Gulf War (9/2001 or later): 485

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#16. Miami County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (6,267 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 425

— Korean War: 433

— Vietnam era: 2,600

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,637

— Gulf War (9/2001 or later): 1,172

Christopher L. Riley // Wikimedia Commons

#15. Perry County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,163 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 151

— Vietnam era: 1,105

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 464

— Gulf War (9/2001 or later): 416

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#14. Licking County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (10,493 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 545

— Korean War: 913

— Vietnam era: 4,693

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,613

— Gulf War (9/2001 or later): 1,729

John Siegenthaler // Wikimedia Commons

#13. Richland County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (7,506 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 292

— Korean War: 693

— Vietnam era: 3,311

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,836

— Gulf War (9/2001 or later): 1,374

Jimmy Emerson // Wikimedia Commons

#12. Meigs County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (1,455 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 61

— Korean War: 152

— Vietnam era: 703

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 313

— Gulf War (9/2001 or later): 226

Nyttend // Wikimedia Commons

#11. Preble County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,574 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 68

— Korean War: 319

— Vietnam era: 1,164

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 701

— Gulf War (9/2001 or later): 322

Nyttend // Wikimedia Commons

#10. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (4,331 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 161

— Korean War: 438

— Vietnam era: 2,064

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,000

— Gulf War (9/2001 or later): 668

Tysto // Wikimedia Commons

#9. Montgomery County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (33,874 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,414

— Korean War: 3,016

— Vietnam era: 13,026

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8,664

— Gulf War (9/2001 or later): 7,754

LeeG7144 // Wikimedia Commons

#8. Ottawa County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,741 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 292

— Korean War: 239

— Vietnam era: 1,254

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 505

— Gulf War (9/2001 or later): 451

636Buster // Wikimedia Commons

#7. Columbiana County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (6,844 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 213

— Korean War: 567

— Vietnam era: 3,193

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,663

— Gulf War (9/2001 or later): 1,208

Roger O. Young // Wikimedia Commons

#6. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (4,071 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 128

— Korean War: 416

— Vietnam era: 1,720

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 965

— Gulf War (9/2001 or later): 842

Rona Proudfoot // Wikimedia Commons

#5. Erie County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (4,992 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 250

— Korean War: 593

— Vietnam era: 2,140

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,008

— Gulf War (9/2001 or later): 1,001

Willjay // Wikimedia Commons

#4. Guernsey County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,563 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 93

— Korean War: 155

— Vietnam era: 1,471

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 438

— Gulf War (9/2001 or later): 406

Cindy Funk // Wikicommons

#3. Clark County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (10,017 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 438

— Korean War: 675

— Vietnam era: 4,617

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,575

— Gulf War (9/2001 or later): 1,712

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#2. Noble County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,141 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 41

— Korean War: 227

— Vietnam era: 636

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 134

— Gulf War (9/2001 or later): 103

Ken Ratcliff // Wikimedia Commons

#1. Greene County

– Percent of residents that are veterans: 13.0% (16,905 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 402

— Korean War: 940

— Vietnam era: 5,099

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,302

— Gulf War (9/2001 or later): 5,162

