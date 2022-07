There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Ohio using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percentage of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

50. Sandusky County

Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,606 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 157

— Korean War: 277

— Vietnam War: 1,193

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 671

— Gulf War (09/2002 or later): 507

49. Logan County

Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,779 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 240

— Vietnam War: 1,116

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 548

— Gulf War (09/2002 or later): 378#48.

47. Muskingum County

Percent of residents that are veterans: 8.1% (5,353 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 200

— Korean War: 202

— Vietnam War: 1,793

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 851

— Gulf War (09/2002 or later): 1,329

46. Tuscarawas County

Percent of residents that are veterans: 8.1% (5,749 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 257

— Korean War: 520

— Vietnam War: 2,380

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 848

— Gulf War (09/2002 or later): 884

45. Clermont County

Percent of residents that are veterans: 8.1% (12,816 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 218

— Korean War: 783

— Vietnam War: 4,903

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,142

— Gulf War (09/2002 or later): 2,448

44. Shelby County

Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,957 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 60

— Korean War: 157

— Vietnam War: 1,175

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 508

— Gulf War (09/2002 or later): 482

43. Carroll County

Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,758 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 41

— Korean War: 120

— Vietnam War: 729

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 233

— Gulf War (09/2002 or later): 209

42. Paulding County

Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,168 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 24

— Korean War: 132

— Vietnam War: 486

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 157

— Gulf War (09/2002 or later): 87

41. Allen County

Percent of residents that are veterans: 8.2% (6,453 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 253

— Korean War: 585

— Vietnam War: 2,048

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,082

— Gulf War (09/2002 or later): 1,179

40. Stark County

Percent of residents that are veterans: 8.2% (23,845 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 829

— Korean War: 2,041

— Vietnam War: 8,554

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,421

— Gulf War (09/2002 or later): 2,775

39. Coshocton County

Percent of residents that are veterans: 8.2% (2,300 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 171

— Vietnam War: 1,070

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 211

— Gulf War (09/2002 or later): 152

38. Fairfield County

Percent of residents that are veterans: 8.2% (9,767 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 210

— Korean War: 837

— Vietnam War: 3,234

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,270

— Gulf War (09/2002 or later): 1,835

37. Morrow County

Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,254 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 72

— Korean War: 137

— Vietnam War: 841

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 472

— Gulf War (09/2002 or later): 395

36. Pickaway County

Percent of residents that are veterans: 8.4% (3,825 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 53

— Korean War: 255

— Vietnam War: 1,535

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 515

— Gulf War (09/2002 or later): 812

35. Lawrence County

Percent of residents that are veterans: 8.4% (3,947 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 114

— Korean War: 302

— Vietnam War: 1,658

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 631

— Gulf War (09/2002 or later): 539

34. Harrison County

Percent of residents that are veterans: 8.6% (1,021 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 33

— Korean War: 93

— Vietnam War: 455

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 155

— Gulf War (09/2002 or later): 114

33. Morgan County

Percent of residents that are veterans: 8.6% (988 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 65

— Vietnam War: 477

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 97

— Gulf War (09/2002 or later): 165

32. Crawford County

Percent of residents that are veterans: 8.7% (2,819 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 83

— Korean War: 266

— Vietnam War: 970

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 545

— Gulf War (09/2002 or later): 496

31. Ross County

Percent of residents that are veterans: 8.7% (5,260 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 69

— Korean War: 198

— Vietnam War: 1,821

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,319

— Gulf War (09/2002 or later): 762

30. Meigs County

Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,553 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 55

— Korean War: 175

— Vietnam War: 626

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 237

— Gulf War (09/2002 or later): 163

29. Knox County

Percent of residents that are veterans: 8.7% (4,157 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 84

— Korean War: 270

— Vietnam War: 1,686

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 818

— Gulf War (09/2002 or later): 476

28. Hocking County

Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,947 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 92

— Korean War: 121

— Vietnam War: 796

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 433

— Gulf War (09/2002 or later): 247

27. Monroe County

Percent of residents that are veterans: 8.9% (977 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 35

— Korean War: 195

— Vietnam War: 421

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 90

— Gulf War (09/2002 or later): 112

26. Guernsey County

Percent of residents that are veterans: 9.0% (2,720 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 191

— Vietnam War: 1,264

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 405

— Gulf War (09/2002 or later): 370

25. Miami County

Percent of residents that are veterans: 9.0% (7,311 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 261

— Korean War: 441

— Vietnam War: 2,344

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,795

— Gulf War (09/2002 or later): 1,160

24. Preble County

Percent of residents that are veterans: 9.0% (2,858 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 100

— Korean War: 242

— Vietnam War: 1,125

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 657

— Gulf War (09/2002 or later): 293

23. Champaign County

Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,755 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 31

— Korean War: 187

— Vietnam War: 1,030

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 587

— Gulf War (09/2002 or later): 414

22. Marion County

Percent of residents that are veterans: 9.1% (4,694 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 134

— Korean War: 335

— Vietnam War: 1,453

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,003

— Gulf War (09/2002 or later): 570

21. Trumbull County

Percent of residents that are veterans: 9.2% (14,546 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 426

— Korean War: 1,367

— Vietnam War: 5,903

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,931

— Gulf War (09/2002 or later): 1,597

20. Adams County

Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,937 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 24

— Korean War: 132

— Vietnam War: 744

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 483

— Gulf War (09/2002 or later): 201

19. Perry County

Percent of residents that are veterans: 9.2% (2,546 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 28

— Korean War: 116

— Vietnam War: 994

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 552

— Gulf War (09/2002 or later): 437

18. Pike County

Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,971 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 40

— Korean War: 133

— Vietnam War: 744

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 410

— Gulf War (09/2002 or later): 212

17. Richland County

Percent of residents that are veterans: 9.2% (8,741 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 329

— Korean War: 589

— Vietnam War: 3,219

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,806

— Gulf War (09/2002 or later): 1,471

16. Erie County

Percent of residents that are veterans: 9.3% (5,487 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 156

— Korean War: 521

— Vietnam War: 2,122

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 827

— Gulf War (09/2002 or later): 1,070

15. Licking County

Percent of residents that are veterans: 9.3% (12,545 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 364

— Korean War: 900

— Vietnam War: 4,766

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,592

— Gulf War (09/2002 or later): 1,731

14. Jefferson County

Percent of residents that are veterans: 9.3% (4,971 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 131

— Korean War: 373

— Vietnam War: 1,824

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,026

— Gulf War (09/2002 or later): 641

13. Brown County

Percent of residents that are veterans: 9.3% (3,138 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 198

— Korean War: 371

— Vietnam War: 1,239

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 376

— Gulf War (09/2002 or later): 308

12. Jackson County

Percent of residents that are veterans: 9.4% (2,316 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 246

— Vietnam War: 728

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 337

— Gulf War (09/2002 or later): 389

11. Henry County

Percent of residents that are veterans: 9.4% (1,942 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 178

— Vietnam War: 689

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 277

— Gulf War (09/2002 or later): 223

10. Montgomery County

Percent of residents that are veterans: 9.4% (38,803 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 1,186

— Korean War: 2,578

— Vietnam War: 13,285

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 9,024

— Gulf War (09/2002 or later): 7,619

9. Highland County

Percent of residents that are veterans: 9.4% (3,098 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 107

— Korean War: 286

— Vietnam War: 1,038

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 584

— Gulf War (09/2002 or later): 380

8. Ashtabula County

Percent of residents that are veterans: 9.5% (7,218 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 208

— Korean War: 463

— Vietnam War: 2,597

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,099

— Gulf War (09/2002 or later): 978

7. Clinton County

Percent of residents that are veterans: 9.7% (3,121 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 172

— Vietnam War: 968

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 800

— Gulf War (09/2002 or later): 523

6. Washington County

Percent of residents that are veterans: 9.8% (4,748 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 172

— Korean War: 391

— Vietnam War: 1,615

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,081

— Gulf War (09/2002 or later): 840

5. Ottawa County

Percent of residents that are veterans: 10.0% (3,291 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 250

— Korean War: 180

— Vietnam War: 1,224

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 457

— Gulf War (09/2002 or later): 620

4. Columbiana County

Percent of residents that are veterans: 10.4% (8,458 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 204

— Korean War: 545

— Vietnam War: 3,084

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,728

— Gulf War (09/2002 or later): 1,161

3. Noble County

Percent of residents that are veterans: 10.5% (1,229 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 108

— Vietnam War: 491

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 116

— Gulf War (09/2002 or later): 93

2. Clark County

Percent of residents that are veterans: 10.7% (11,087 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 355

— Korean War: 575

— Vietnam War: 4,275

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,591

— Gulf War (09/2002 or later): 1,726

1. Greene County

Percent of residents that are veterans: 11.9% (15,544 veterans)

Veterans by war:

— World War II: 336

— Korean War: 1,047

— Vietnam War: 4,531

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,058

— Gulf War (09/2002 or later): 5,392