Unemployment rates, while significantly lower than the alarming pandemic peak of 14.7% experienced in April 2020, remain a subject of concern, notably as economic experts bandy around the idea of a potential recession by 2023. The last economic recession—the Great Recession of 2008-2010—sent rates up to 10% as of October 2009. It was not until the spring of 2019 that unemployment finally went down to the same level it sits at now.

As of May of this year, national unemployment is at 3.6%—as it was in both March and April, marking a three-month stagnation—following a steady drop since that aforementioned COVID-affected peak. Seasonally adjusted unemployment rates by state demonstrate a rather sizable spectrum, ranging from just 1.9% in Nebraska and Utah, to 5.3% in New Mexico and 5.8% in the District of Columbia. Further breakdown by the U.S. Bureau of Labor Statistics shows yet another county-based spectrum within each state.

To that end, Stacker compiled a list of counties with the highest unemployment rate in Ohio using data from the BLS. Counties are ranked by unemployment rate in April 2022, which as of this writing is the most current Bureau data.

1 / 50User:OHWiki // Wikimedia Commons

#50. Sandusky County

– Current unemployment rate: 3.27%

— 1 month change: -3.4%

— 1 year change: -2.7%

– Total labor force: 30,942 (1,013 unemployed)

2 / 50OHWiki // Wikimedia Commons

#49. Ashland County

– Current unemployment rate: 3.31%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -1.0%

– Total labor force: 26,613 (881 unemployed)

3 / 50Daniel Schwen // Wikimedia Commons

#48. Hardin County

– Current unemployment rate: 3.37%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -2.3%

– Total labor force: 13,085 (441 unemployed)

4 / 50Nyttend // Wikimedia Commons

#47. Defiance County

– Current unemployment rate: 3.40%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -1.6%

– Total labor force: 17,566 (597 unemployed)

5 / 50dankeck // Wikimedia Commons

#46. Hocking County

– Current unemployment rate: 3.44%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -1.6%

– Total labor force: 12,924 (445 unemployed)

6 / 50Canva

#45. Stark County

– Current unemployment rate: 3.49%

— 1 month change: -0.6%

— 1 year change: -2.4%

– Total labor force: 181,707 (6,346 unemployed)

7 / 50Chris Pruitt // wikicommons

#44. Montgomery County

– Current unemployment rate: 3.52%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -2.7%

– Total labor force: 250,188 (8,802 unemployed)

8 / 50Diego Delso // Wikimedia Commons

#43. Allen County

– Current unemployment rate: 3.55%

— 1 month change: -0.6%

— 1 year change: -3.9%

– Total labor force: 47,013 (1,669 unemployed)

9 / 50Brandonrush // Wikimedia Commons

#42. Clark County

– Current unemployment rate: 3.55%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -1.9%

– Total labor force: 62,543 (2,222 unemployed)

10 / 50David Wilson // Wikimedia Commons

#41. Athens County

– Current unemployment rate: 3.57%

— 1 month change: -1.0%

— 1 year change: -1.7%

– Total labor force: 27,438 (979 unemployed)

11 / 50Nyttend // Wikimedia Commons

#40. Clinton County

– Current unemployment rate: 3.58%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -1.7%

– Total labor force: 17,992 (645 unemployed)

12 / 50Canva

#39. Lawrence County

– Current unemployment rate: 3.61%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -1.4%

– Total labor force: 23,440 (846 unemployed)

13 / 50Canva

#38. Summit County

– Current unemployment rate: 3.64%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -2.3%

– Total labor force: 263,149 (9,589 unemployed)

14 / 50Nyttend // Wikimedia Commons

#37. Brown County

– Current unemployment rate: 3.70%

— 1 month change: -1.0%

— 1 year change: -1.8%

– Total labor force: 19,239 (711 unemployed)

15 / 50Canva

#36. Perry County

– Current unemployment rate: 3.71%

— 1 month change: -1.0%

— 1 year change: -2.5%

– Total labor force: 15,919 (591 unemployed)

16 / 50Kurt Tarvis // Wikimedia Commons

#35. Gallia County

– Current unemployment rate: 3.73%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 12,185 (454 unemployed)

17 / 50doug_wertman // Wikimedia Commons

#34. Carroll County

– Current unemployment rate: 3.77%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -2.5%

– Total labor force: 12,639 (477 unemployed)

18 / 50Leslie K. Dellovade // Wikimedia Commons

#33. Muskingum County

– Current unemployment rate: 3.83%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -1.8%

– Total labor force: 40,652 (1,556 unemployed)

19 / 50OZinOH // Wikimedia Commons

#32. Ashtabula County

– Current unemployment rate: 3.85%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 43,177 (1,661 unemployed)

20 / 50636Buster // Wikimedia Commons

#31. Columbiana County

– Current unemployment rate: 3.85%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -2.3%

– Total labor force: 45,358 (1,748 unemployed)

21 / 50Rivers Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#30. Henry County

– Current unemployment rate: 3.87%

— 1 month change: -1.1%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 12,759 (494 unemployed)

22 / 50Bdearthco // Wikimedia Commons

#29. Adams County

– Current unemployment rate: 3.91%

— 1 month change: -1.8%

— 1 year change: -2.6%

– Total labor force: 10,957 (428 unemployed)

23 / 50en:User:Cburnett // Wikimedia Commons

#28. Lucas County

– Current unemployment rate: 3.91%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -3.2%

– Total labor force: 208,571 (8,154 unemployed)

24 / 50Aesopposea // Wikimedia Commons

#27. Highland County

– Current unemployment rate: 3.94%

— 1 month change: -1.0%

— 1 year change: -1.7%

– Total labor force: 17,330 (682 unemployed)

25 / 50Brandonrush // Wikimedia Commons

#26. Crawford County

– Current unemployment rate: 3.97%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -2.8%

– Total labor force: 17,951 (712 unemployed)

26 / 50Charles Bash // Wikimedia Commons

#25. Huron County

– Current unemployment rate: 3.97%

— 1 month change: -2.5%

— 1 year change: -2.3%

– Total labor force: 28,162 (1,119 unemployed)

27 / 50Nyttend // Wikimedia Commons

#24. Richland County

– Current unemployment rate: 3.98%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 51,117 (2,035 unemployed)

28 / 50Springfieldohio // Wikimedia Commons

#23. Jackson County

– Current unemployment rate: 3.99%

— 1 month change: -1.1%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 12,551 (501 unemployed)

29 / 50Nyttend // Wikimedia Commons

#22. Coshocton County

– Current unemployment rate: 4.08%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -2.3%

– Total labor force: 13,779 (562 unemployed)

30 / 50Idawriter // Wikimedia Commons

#21. Washington County

– Current unemployment rate: 4.12%

— 1 month change: -0.6%

— 1 year change: -1.8%

– Total labor force: 27,069 (1,115 unemployed)

31 / 50Spongefan // Wikimedia Commons

#20. Scioto County

– Current unemployment rate: 4.12%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -2.4%

– Total labor force: 29,686 (1,223 unemployed)

32 / 50Brenda // Wikimedia Commons

#19. Medina County

– Current unemployment rate: 4.16%

— 1 month change: -1.2%

— 1 year change: 0.1%

– Total labor force: 95,411 (3,969 unemployed)

33 / 50Canva

#18. Erie County

– Current unemployment rate: 4.17%

— 1 month change: -2.2%

— 1 year change: -3.2%

– Total labor force: 36,507 (1,522 unemployed)

34 / 50Andre Carrotflower // Wikimedia Commons

#17. Geauga County

– Current unemployment rate: 4.19%

— 1 month change: -1.5%

— 1 year change: 0.4%

– Total labor force: 47,146 (1,974 unemployed)

35 / 50W.marsh // Wikimedia Commons

#16. Harrison County

– Current unemployment rate: 4.21%

— 1 month change: -0.9%

— 1 year change: -2.6%

– Total labor force: 6,529 (275 unemployed)

36 / 50Willjay // Wikimedia Commons

#15. Guernsey County

– Current unemployment rate: 4.25%

— 1 month change: -1.0%

— 1 year change: -1.8%

– Total labor force: 17,831 (758 unemployed)

37 / 50Nyttend // Wikimedia Commons

#14. Vinton County

– Current unemployment rate: 4.27%

— 1 month change: -1.0%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 5,462 (233 unemployed)

38 / 50Kreeder13 // Wikimedia Commons

#13. Pike County

– Current unemployment rate: 4.29%

— 1 month change: -1.2%

— 1 year change: -1.9%

– Total labor force: 10,956 (470 unemployed)

39 / 50Jack Pearce // Wikimedia Commons

#12. Mahoning County

– Current unemployment rate: 4.30%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -3.4%

– Total labor force: 98,724 (4,242 unemployed)

40 / 50Jack W. Pearce // Wikimedia Commons

#11. Trumbull County

– Current unemployment rate: 4.38%

— 1 month change: -0.9%

— 1 year change: -3.1%

– Total labor force: 83,327 (3,648 unemployed)

41 / 50Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#10. Belmont County

– Current unemployment rate: 4.53%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 27,963 (1,266 unemployed)

42 / 50MPearsallArt // Wikimedia Commons

#9. Morgan County

– Current unemployment rate: 4.60%

— 1 month change: -1.5%

— 1 year change: -2.1%

– Total labor force: 6,828 (314 unemployed)

43 / 50shannonpatric17 // Wikimedia Commons

#8. Ottawa County

– Current unemployment rate: 4.61%

— 1 month change: -1.8%

— 1 year change: -1.9%

– Total labor force: 20,312 (936 unemployed)

44 / 50CFang // Wikimedia Commons

#7. Lake County

– Current unemployment rate: 4.66%

— 1 month change: -1.3%

— 1 year change: -0.4%

– Total labor force: 122,131 (5,694 unemployed)

45 / 50M Floyd // Flickr

#6. Jefferson County

– Current unemployment rate: 4.81%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -2.2%

– Total labor force: 27,186 (1,307 unemployed)

46 / 50Jimmy Emerson // Wikimedia Commons

#5. Meigs County

– Current unemployment rate: 4.98%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -1.7%

– Total labor force: 8,773 (437 unemployed)

47 / 50Calvin Beale // Wikimedia Commons

#4. Noble County

– Current unemployment rate: 4.98%

— 1 month change: -1.3%

— 1 year change: -2.3%

– Total labor force: 4,616 (230 unemployed)

48 / 50Derek Jensen (Tysto) // Wikimedia Commons

#3. Lorain County

– Current unemployment rate: 5.48%

— 1 month change: -2.4%

— 1 year change: -0.4%

– Total labor force: 150,922 (8,273 unemployed)

49 / 50Canva

#2. Cuyahoga County

– Current unemployment rate: 5.88%

— 1 month change: -0.9%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 591,622 (34,796 unemployed)

50 / 50Carol M. Highsmith // Wikimedia Commons

#1. Monroe County

– Current unemployment rate: 6.02%

— 1 month change: -0.9%

— 1 year change: -1.7%

– Total labor force: 5,197 (313 unemployed)

